Rodri: “Sono entusiasta di essere al City. Arabia? No, per me nel calcio conta l’ambizione sportiva, che al momento là non c’è”

Rodri sembra entusiasta della propria esperienza al Manchester City. Il calciatore spagnolo infatti ha firmato nella scorsa stagione il “Triplete” vivendo una delle pagine più belle della sua carriera, segnando anche il gol in finale contro l’Inter. Queste le sue parole sul suo futuro, dove smentisce le voci dall’Arabia:

“Il mio futuro? Sono molto felice al City. Ho sentito parlare di Saudi League, ma per me sarebbe molto complicato aderire a un progetto come quello. La mia priorità nel calcio è l’ambizione, intesa come ambizione sportiva, individuale e collettiva. Al momento l’Arabia non c’è”.

Foto: Instagram Manchester City