Rodri Sanchez-Como: dalla sorpresa di due sere fa alla svolta vicinissima. I dettagli

Rodri Sanchez a pochi passi dal Como. Un paio di sere fa vi avevamo anticipato la sorprendente riapertura per il trequartista classe 2000 in forza al Real Betis, un profilo molto interessante. Avevamo aggiunto che dopo il weekend sarebbe stato possibile arrivare alla definizione, siamo proprio su questa strada. A partire da domani il Como ha intenzione di affondare per Sanchez: prestito oneroso con diritto di riscatto per un totale di 6,5-7 milioni.

Foto: Instagram Rodri Sanchez