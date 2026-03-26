Rodri: “Mi resta un anno di contratto. Andare al Real Madrid? Non si possono rifiutare i migliori club del mondo”

26/03/2026 | 10:27:34

Il centrocampista del Manchester City e della Nazionale spagnola, Rodri, ha concesso un’intervista a Radioestadio Noche. Queste le sue parole:

“Il mio rapporto con il City? Mi resta un anno di contratto, arriverà il momento in cui dovremo sederci e parlare. Un passaggio al Real nonostante il mio passato nell’Atletico Madrid? Non si possono rifiutare i migliori club del mondo. Il pallone d’oro superando Vinicius? Volevano metterci l’uno contro l’altro, e io nutro una profonda ammirazione per Vinicius come giocatore”.

Foto: Instagram Rodri