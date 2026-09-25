Rodri: “La possibile sanzione al City? Confido nell’impunità del club. È un onore tornare in Inghilterra per difendere le due stelle”

25/09/2026 | 22:01:52

Il centrocampista del Barcellona e della Nazionale spagnola, Rodri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Inghilterra. Queste le sue parole:

“Sentiamo la responsabilità del percorso fatto finora, ma la squadra non si ferma qui. Sappiamo il rispetto che avere due stelle ispira nei nostri avversari, ma non ci accontentiamo. Ci piace la Nations League e ci motiva a vincere un altro titolo. È il palcoscenico migliore per tornare a giocare. La possibile sanzione al City? Abbiamo vissuto un processo identico nel 2020, se non ricordo male. Il club ha sempre trasmesso un senso di calma ed è stato assolto. Spero che giustizia sia fatta anche ora, ma confido nell’impunità del club, che conosco bene e che ci ha assicurato di aver fatto tutto correttamente. Il ritorno in Spagna? L’Inghilterra è stata la mia casa per sette anni. Mi mancano molte cose: la cultura, la gente… Allo stesso tempo, sono felice di tornare in Spagna. Il clima è migliore. È un onore tornare in Inghilterra per difendere le due stelle”.

Foto: X Barcellona