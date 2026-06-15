Rodri: “La palla non è voluta entrare. Dobbiamo migliorare perché affronteremo squadre più forti”

15/06/2026 | 21:05:56

Rodri, ex pallone d’Oro, centrocampista della Spagna, ha parlato ai canali della FIFA dopo il brutto 0-0 contro il Capo Verde.

Le sue parole: “Oggi non entrava? No, certo, sapevamo che sarebbe stata una partita che richiedeva pazienza, che avrebbero giocato bassi. Difficile giocare contro una squadra così fisica e bassa, pronta a difendere. Dobbiamo migliorare e segnare”.

Come si può aprire una scatola così? “Dipende. Dipende da quanto è ispirato un giocatore, da come si gioca… ci abbiamo provato. Abbiamo avuto la solita fluidità, possiamo aggiustare qualcosa per le occasioni avute non sfruttate”.

Ricorda la partita d’esordio al Mondiale in Qatar contro il Marocco… “Sì, è vero. Non ci facevano passare dentro il campo. Dobbiamo migliorare, anche perché andremo ad affrontare squadre migliori”.

Foto: X Pallone d’Oro