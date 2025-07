Rodri in cima alla lista di Xabi Alonso: il Real Madrid valuta un’offerta choc

24/07/2025 | 09:32:37

Nonostante i tanti nomi circolati nelle ultime settimane per rinforzare la mediana del Real Madrid – da Zubimendi, ormai all’Arsenal, fino a Enzo Fernández o Angelo Stiller – Xabi Alonso avrebbe scelto un solo nome come priorità assoluta: Rodri. Il tecnico spagnolo è perfettamente consapevole delle lacune che la sua squadra ha mostrato in mezzo al campo, e la recente sfida contro il PSG non ha fatto altro che evidenziarle. Per questo, avrebbe chiesto alla dirigenza un grande sforzo per arrivare al centrocampista del Manchester City, vincitore del Pallone d’Oro 2024. Secondo The Sun, il Real sarebbe pronto a mettere sul piatto circa 126 milioni di euro (100 milioni di sterline) per provare a strappare Rodri a Guardiola già quest’estate. Una cifra importante che, in ambienti interni al club spagnolo, si ritiene possa realmente far vacillare il City. Anche se il lungo stop degli ultimi mesi solleva dubbi sulla sua condizione, Alonso non sembra intenzionato a farsi condizionare: per lui Rodri è il perno perfetto su cui costruire il nuovo centrocampo blanco.

foto: x pallone d’oro