Rodri: “Ho in mente di tornare in campo entro l’estate”

Durante l’intervista concessa a El Partidazo de Cope, il centrocampista del Manchester City e fresco vincitore del Pallone d’Oro, Rodri, ha così parlato del rientro dal suo infortunio: “Ho in mente di tornare in campo entro l’estate. Oggi le stagioni si allungano e il mondiale per il club finirà a metà luglio. Voglio esserci”.

Foto: Instagram Rodri