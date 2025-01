Rodri: “È stato un anno magnifico, peccato per l’infortunio. Pallone d’Oro? Il calcio spagnolo lo meritava”

È stato un 2024 pazzesco per Rodri, protagonista con la Spagna agli Europei e vincitore del Pallone d’Oro. Unica macchia il grave infortunio al crociato, causa (in parte) della profondissima crisi del Manchester City. Di tutto ciò ha parlato in un’intervista al quotidiano AS.

Sul 2024: “Penso che se lo guardiamo in termini generali, l’anno è incredibile. È chiaro che vincere un Europeo con la Spagna per me è la cosa migliore; poi c’è il City, sempre presente nella lotta per i titoli. Abbiamo vinto la Premier, la quarta, storica, che significava vincerne quattro di fila. E poi, ovviamente, c’è il Pallone d’Oro… Ma ho vissuto anche la parte negativa, l’infortunio, che fa parte della carriera di un atleta e che, a dire il vero, sto affrontando abbastanza bene. È stato un anno magnifico per me”.

L’infortunio: “In questo momento la mia ossessione è riprendermi bene. Credo che quando qualcuno ha un infortunio a lungo termine quello che vuole è dare al proprio corpo l’opportunità di stare di nuovo bene e, soprattutto, di tornare al suo livello. E’ così, va bene, è che non c’è nessun problema. Ne ho parlato anche con Asensio, è della mia generazione e ha subito un infortunio simile: mi ha dato tranquillità”.

Il Pallone d’Oro: “Lo guardo e vado fuori di testa.. che bello! Non pensi mai di poter arrivare a questo, ma è vero che una volta che sei lì e quando ti rendi conto che sei al livello per lottare per questo, dici… perché no? Richiede impegno, lavoro. Inoltre per vincerlo le cose devono andare bene a livello collettivo, così come a livello individuale… non posso che essere orgoglioso di quello che ho costruito in tutti questi anni. È chiaro che il calcio spagnolo era in credito e penso che il mio Pallone d’Oro lo ripaghi in parte. Ne sono molto felice. Trascorrere così tanto tempo senza il Pallone d’Oro spagnolo è stato significativo. Finalmente abbiamo il secondo e penso che ci sia il potenziale per ottenere di più in questi anni. Yamal? Penso abbia tutto per raggiungerlo. Non so quando lo vincerà, adesso o dopo, ma sono convinto che abbia il potenziale per vincerlo”.

Foto: X Pallone d’Oro