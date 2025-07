Rodri: “È stato frustrante dover uscire così presto. Ora dobbiamo concentrarci sulla prossima stagione”

01/07/2025 | 09:59:55

Rodri ha vissuto un momento difficile con l’infortunio subito durante i supplementari, proprio al ritorno in campo dopo un lungo stop per un problema al ginocchio. «È stato frustrante dover uscire così presto, soprattutto in una partita così importante — ha detto il centrocampista — ma sono orgoglioso dello spirito che ha mostrato la squadra fino all’ultimo minuto. Nonostante la sconfitta, restiamo uniti e determinati a migliorare e a tornare più forti. Ora dobbiamo concentrarci sulla prossima stagione con la voglia di fare meglio».

Foto: insta City