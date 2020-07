Rodgers: “Tanta delusione in caso di mancata qualificazione in Champions”

Intervenuto in conferenza stampa ieri alla vigilia del match odierno contro il Manchester United, Brendan Rodgers, tecnico del Leicester ha presentato la sfida contro i Red Devils, matchpoint per un posto in Champions League. Queste le parole dell’allenatore delle Foxes come raccolto da tmw: “Ci sarebbe delusione se non dovessimo farcela, ma questo non ci farebbe passare la fame per la prossima stagione. Siamo in una buona posizione, ma bisogna riuscire a mantenerla. Questo dimostra che questa squadra ha bisogno ancora di fare dei grossi miglioramenti. Abbiamo lasciato dei punti e dobbiamo fare meglio di così. L’anno prossimo la nostra mentalità sarà uno degli aspetti in cui abbiamo bisogno di migliorare per sostenere la corsa”.

Foto: profilo twitter Leicester