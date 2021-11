Rodgers: “Sono felice e orgoglioso di allenare il Leicester. Le voci sullo United? Non c’è niente di reale”

Brendan Rodgers, tecnico del Leicester, ha preso le distanze dalle voci che lo vedrebbero al Manchester United al posto di Solskjaer parlando a Sky Sports: “Sono felice e orgoglioso di essere l’allenatore del Leicester. Sono totalmente impegnato con questo club, i giocatori, la proprietà. Tutto l’altro rumore intorno è qualcosa che non possiamo controllare, è frustrante vedere queste voci. Sono l’allenatore del Leicester City. Il Manchester United? È davvero irrispettoso per te fare la domanda quando hai un buon allenatore e un bravo uomo che lavora nel club. In secondo luogo, non posso commentare perché è qualcosa di non reale”.

FOTO: Twitter Leicester