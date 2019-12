Rodgers si gode il suo Leicester: “La squadra mi segue, continuiamo così. Il mio futuro? Solo voci e c’è una clausola”

Brendan Rodgers ha riportato il Leicester nei piani alti della Premier, come fece straordinariamente Claudio Ranieri qualche anno fa, e si gode il momento della sua squadra. Queste alcune dichiarazioni rilasciate dal tecnico delle Foxes ai microfoni di Sky Sports UK: “Sono orgoglioso della mia squadra perché mi segue ogni giorno in allenamento mettendo in pratica quello che chiedo. Dobbiamo continuare così e cercare di toglierci grandi soddisfazioni. Il mio futuro? Sono solo voci e c’è una clausola sul mio contratto che mi consentirebbe di lasciare la squadra, ma questo riguarda molti altri allenatori e penso solo a lavorare”.