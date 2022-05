Rodgers: “Roma forte in contropiede. Il fattore Olimpico? Il pubblico può essere uno svantaggio”

Brendan Rodgers, tecnico del Leicester, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma: “Dobbiamo mostrare lo stesso carattere che abbiamo avuto fino a qui. Sappiamo come fare, le partite contro Rennes e PSV erano gare difficili contro buone squadre. È una mentalità simile.

L’Olimpico sarà u nfattore? Non necessariamente, magari loro vorranno attaccare un po’ di più, ma il sistema è basato sulla solidità. I due attaccanti potrebbero pressare un po di più. Penso che la partita sarà simile, ma possono essere influenzati per attaccare ancora. La Roma è forte in contropiede e sui calci piazzati. Il pubblico può essere un vantaggio? Ma anche uno svantaggio. Sai che dovrai avere a che fare con quella pressione. Abbiamo giocato in grandi atmosfere, non sarà una cosa così nuova. Non vediamo l’ora.

Devi andare e godertela. Sapevamo che avremo affrontato contesti duri, questo è un altro step in avanti nella maturazione mentale della squadra. È una squadra molto giovane che gioca a questo livello. Abbiamo mostrato di poter portare a termine i nostri compiti. Dobbiamo accettare la sfida, abbiamo vinto partite in queste circostanze, andremo lì senza paura“.

Foto: Twitter Leicester