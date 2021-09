Rodgers: “Il Napoli è una squadra da Champions League, sarà una partita molto emozionante”

Brendan Rodgers, tecnico del Leicester, alla vigilia della gara di Europa League contro il Napoli, è intervenuto in conferenza stampa: “Il Napoli è una squadra da Champions League. Arrivano a giocarsi l’Europa League come una delle squadre favorite al trionfo. Sono pieni di giocatori di livello mondiale, sarà una partita molto emozionante. In molte delle partite che abbiamo visto hanno giocato col 4-3-3. Spalletti è un allenatore fantastico, con tanta esperienza. Dobbiamo prepararci ad entrambe le eventualità, ma credo che giocherà con il 4-3-3. In molte delle partite che abbiamo visto hanno giocato col 4-3-3. Spalletti è un allenatore fantastico, con tanta esperienza. Dobbiamo prepararci ad entrambe le eventualità, ma credo che giocherà con il 4-3-3″.

Foto: Twitter Leicester