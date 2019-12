Rodgers dopo il rinnovo: “L’obiettivo è portare il Leicester ancora più in alto”

Brendan Rodgers, allenatore del Leicester e fresco di rinnovo fino al 2025, ha parlato sul sito ufficiale delle Foxes dopo la firma sul contratto: “Quando ho preso la decisione di venire al Leicester City, è stato perché ero entusiasta del percorso del club. Sono venuto qui con lo scopo di aggiungere qualcosa e aiutare le Foxes a costruire per il futuro. Ho ricevuto un supporto fantastico da parte di tutti, ereditando una squadra eccezionale e soprattutto un gruppo molto affiatato. Ai tifosi, poi, posso solo dire grazie per come mi hanno accolto e dato fiducia. Continueremo a lavorare tutti insieme per portare in alto il Leicester City per molti anni a venire”.