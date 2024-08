Rodgers (all. Celtic): “O’Riley? Può lasciare, ma non è obbligato a farlo”

L’allenatore del Celtic, Brendan Rodgers, è fiducioso che gli ultimi rumors sul futuro di Matt O’Riley non influenzeranno il centrocampista, per il quale è forte l’interesse dell’Atalanta. “Sono molto fiducioso che non lo influenzerà. Non è facile, questa è la realtà – ha proseguito il tecnico – ma è un professionista assoluto”