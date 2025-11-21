Rocchi: “Sul VAR abbiamo fatto qualche errore di valutazione. L’ultima decisione deve spettare sempre all’ arbitro”

21/11/2025 | 21:33:09

Il designatore degli arbitri di Serie A, Gianluca Rocchi, ha parlato a Sky Sport di diversi temi, tra cui l’utilizzo del Var.

Le sue parole: “Sul VAR sicuramente abbiamo fatto qualche errore di troppo, l’ho detto anche ai ragazzi. Il VAR serve a evitare l’errore, ma non deve sostituire l’arbitro, che deve prendere la decisione finale. È un supporto fantastico, da usare al meglio: abbiamo fatto errori che potevamo non fare. La cosa positiva è che stiamo facendo crescere un gruppo molto giovane, ragazzi che hanno poca esperienza e stanno facendo grandi partite in Serie A. È una cosa che mi motiva molto”.

Foto: sito Aia