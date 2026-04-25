Rocchi: “Sono sicuro di aver agito sempre correttamente, piena fiducia nella magistratura”

25/04/2026 | 16:02:10

Gianluca Rocchi è intervenuto anche ai microfoni dell’ANSA dopo l’avviso di garanzia ricevuto: “Sono sicuro di aver agito sempre correttamente e ho piena fiducia nella magistratura”, ha dichiarato Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, all’ANSA dopo aver ricevuto un avviso di garanzia dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva nella mattinata di oggi, sabato 25 aprile.

Foto: sito ufficiale AIA