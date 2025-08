Orsato: “Il Var light non è un’astronave, è uno strumento per coinvolgere gli allenatori”

Con l’inizio del raduno arbitrale delle serie professionistiche, è giunto il momento di conoscere più nel dettaglio qualche novità della prossima stagione. E chi meglio di Gianluca Rocchi, designatore della Can A e B, può dare delucidazioni in merito ai rapporti tra arbitri e allenatori, tra sarcasmo e pragmatismo: “Sia chiaro, io non sono favorevole all’ipotesi che l’arbitro parli a fine gara, non c’è lucidità poco dopo la partita. Però facciamo così: se consegnate un premio quando l’arbitro è il migliore in campo, beh, noi cominceremo a parlare dopo le gare…Se il dialogo c’è da una parte sola, se non funziona la ricerca del dialogo stesso fra arbitro e allenatori, beh, saremo repressivi. Io chiedo dialogo, sempre: se ottengo qualcuno che urla non va bene come immagine del calcio e allora divento repressivo e me ne assumo tutta la responsabilità. L’announcement (l’annuncio della decisione del Var al pubblico)? Da oggi faremo esercitazioni, metteremo delle casse sul campo per cominciare a capire come è la situazione. Anche in questo caso cureremo la comunicazione, che sia uniforme e chiara”. Daniele Orsato, nuovo designatore della Can C che avrà per la prima volta nella storia il “Football video support” o “Var light” ha spiegato inoltre, ulteriori possibilità in vista della prossima annata calcistica, ossia la possibilità data ai tecnici di avere due chiamate: “Questa è una ulteriore possibilità di comunicazione fra panchine e arbitri: se gli allenatori sono tranquilli difficilmente vediamo esondazioni o urla; e questo ‘video football support’ aiuterà i rapporti fra tecnico e componente arbitrale. E questo strumento non è un’astronave ma è un computer con un operatore che dovrà portare avanti e indietro le immagini, saranno gli allenatori a richiedere una revisione. Gli allenatori vengono coinvolti come fossero ufficiali di gara: quindi non si dovranno più vedere scene di protesta. È una bella novità”.

Foto: sito AIA