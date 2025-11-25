Rocchi: “Rigore nel derby giusto, Pavlovic ha commesso imprudenza su Thuram. In Lazio-Juve perso un rigore, ma abbiamo ammesso di aver sbagliato”

25/11/2025 | 16:45:01

Gianluca Rocchi, designatore arbitrale della CAN A, ha parlato a Dazn a Open Var degli episodi arbitrali del weekend, tornando sul calcio di rigore nel derby tra Inter e Milan.

Queste le sue parole: “Noi interveniamo quando il fallo è imprudente, qui correttamente il VAR lo sottolinea all’arbitro, che decide in autonomia e in maniera corretta. È un intervento da ammonizione, più ovviamente calcio di rigore. Se fosse un contatto normale su uno scarico del pallone non ci sarebbe da intervenire: l’imprudenza porta all’on field review”.

Che Thuram avesse già crossato non cambia nulla: “No, non cambia nulla. E siamo sempre stati coerenti: l’anno scorso c’è stato un episodio simile in Fiorentina-Lazio, quest’anno abbiamo perso un rigore in Lazio-Juventus e abbiamo detto chiaramente che abbiamo sbagliato. A volte sbagliamo, ma non è che se ci perdiamo un rigore per strada gli altri sono sbagliati”.

Foto: sito AIA