Rocchi: “Non sono soddisfatto degli arbitraggi dell’ultima giornata”

Intervenuto all’evento di presentazione è “Giustizia in goal. Calcio e regole giuridiche: inquadramento e prospettive”, il responsabile degli arbitri Rocchi ha così parlato: “Soddisfatto degli arbitraggi dell’ultima giornata? No! La formazione è fondamentale, specialmente in un gruppo. Noi siamo 46 arbitri: o metto un chip dentro ciascuno di loro, oppure ognuno ha una testa pensante e una sua filosofia. L’obiettivo è avere una linea comune: possono essere liberi di rappresentare il proprio pensiero, ma se prendiamo una decisione va seguita tutti insieme. L’ideale sarebbe avere omogeneità al cento per cento, ma è praticamente impossibile: si tratta di essere umani. Anche con una norma scritta benissima, resta a chi giudica la possibilità di interpretazione”.

Foto: sito ufficiale AIA