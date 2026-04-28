Rocchi non si presenterà all’interrogatorio. Il legale: “Ho deciso io di rinunciare”

28/04/2026 | 17:37:47

Il legale di Gianluca Rocchi, Antonio D’Avirro, ha comunicato la decisione di non far presentare per rendere l’interrogatorio il designatore degli arbitri. Queste le sue parole riportate da ANSA:

“Rocchi non si presenterà per rendere l’interrogatorio, voleva presentarsi, ma ho deciso io di rinunciare perché, allo stato, non avendo conoscenza del fascicolo delle indagini preliminari, ritengo di non essere in grado di svolgere efficacemente il mandato difensivo”.

Foto: sito ufficiale AIA