Rocchi: “Io sono trasparente con tutti, agisco solo in una maniera. Più chiarezza del VAR? Ci stiamo già lavorando”

30/04/2026 | 23:17:16

L’ex designatore dell’AIA Gianluca Rocchi ha parlato dell’inchiesta che lo vede coinvolto, intervistato da Le Iene: “Lavoriamo in una maniera soltanto, per cui non abbiamo grandi problemi. Io sono trasparente con tutti su tutto. Ve lo ripeto, io lavoro sempre ed esclusivamente in una maniera soltanto. Maggior chiarezza? Io l’ho sempre fatto, quindi non è che vi devo promettere quello che sto già facendo”.

Foto: sito ufficiale AIA