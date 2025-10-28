Rocchi: “Il fallo su Di Lorenzo non era da rigore. Quello su Conceicao sì”

28/10/2025 | 16:25:26

Il designatore arbitrale della Serie A, Gianluca Rocchi, ha parlato a Dazn alla trasmissione Open VAR, tornando sui rigori dell’ultima giornata.

Queste le sue parole: “Il rigore della Juve? Al VAR non sono stati particolarmente scrupolosi. Intanto sottolineo che non tutti gli step on foot sono rigori. Serve uno scontro vero per il pallone, una contesa. Qua il giocatore cerca l’avversario, c’è uno step on foot chiaro, ci saremmo aspettati un on field review e un calcio di rigore. Al VAR vanno veloce nella revisione perché io ho ribadito che non tutti i pestoni sono rigori, sennò non ne leviamo più le gambe. Questo però è paragonabile ad uno sgambetto”.

Questa giornata è stata molto complessa. Questo è un episodio molto particolare, qua il grande problema è procedurale. L’arbitro può non aver visto, secondo me comunica al Var più che all’assistente. Agli assistenti abbiamo fatto fare un percorso per trasformarli in “piccoli” arbitri, visto che col VAR si è limitato il loro lavoro. Quello che non mi è piaciuto per niente, proprio per niente, è l’ingerenza di Bindoni che va oltre quello che gli abbiamo chiesto. Noi abbiamo chiesti agli assistenti di intervenire su cose al 100% sicure e nella loro area di competenza, e questo non lo è anche perché l’arbitro era in controllo. Quindi la decisione non è corretta, non è calcio di rigore e ci saremmo aspettati on field review. In scala di responsabilità molte sono dell’assistente, alcune dell’arbitro e alcune del VAR, questo in scala di responsabilità. Il fatto che ci sia un contatto e dobbiamo intervenire non mi piace sentirlo: noi vogliamo calci di rigore chiari, interventi per togliere gol chiari, mentre la soglia è più bassa su gravi falli di gioco e condotte violente. Questo rigore è sotto soglia. Se questo rigore viene concesso live da Mariani viene probabilmente accettato in modo diverso e noi lo avremmo supportato con più facilità. Il percorso procedurale non ci è piaciuto per niente”.

Dall’audio live, si nota come l’arbitro Mariani non fischi il calcio di rigore e di come il VAR in presa diretta dica che non c’è rigore, salvo poi essere richiamato dall’assistente con parole chiare: “E’ rigore, è rigore, è rigore”.

A richiesta di Mariani sulla certezza dell’indicazione, Bindoni risponde affermativamente. A quel punto Mariani fischia il calcio di rigore, al VAR dopo revisione spiegano: “Non possiamo levarlo, c’è un contatto e non possiamo entrare nell’intensità del contatto. Fallo confermato di Mkhitaryan su Di Lorenzo. Se ti dicono che Di Lorenzo allarga la gamba non lo fa, protegge il pallone, Mkhitaryan lo prende da dietro sul polpaccio “.

