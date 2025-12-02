Rocchi: “Episodio di Milan- Lazio? L’azione meritava un check di 15 secondi. Non è rigore ma nemmeno fallo alla difesa”

02/12/2025 | 15:08:33

Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri, ha parlato a OpenVAR riguardante il tanto discusso episodio avvenuto nel finale di Milan-Lazio. In merito al tocco con il braccio di Pavlovic, su tiro da distanza ravvicinata di Romagnoli, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha dichiarato: “L’azione meritava un check di 15 secondi. Non è rigore ma non è mai fallo alla difesa. La decisione giusta era calcio d’angolo”.

Foto: sito Aia