Rocchi: “Contatto Darmian-Chiesa giusto non fischiarlo”

Gianluca Rocchi, designatore arbitrale della Serie A, ha preso la parola ieri sera durante un’apparizione su DAZN nel format “Open Var”, affrontando diversi argomenti, tra cui il dibattuto contatto tra Darmian e Chiesa che ha preceduto il gol dell’Inter contro la Juventus. Le sue parole:

“Questo per noi non è un fallo soprattutto per la linea d’intervento che ha posto Guida, secondo me correttamente. Ha fatto un’ottima gara. Permettimi di dire che Juve-Inter la conosciamo tutti ed è molto complessa, vederla affrontata dalle squadre con questo spirito è un plauso a loro perché per l’arbitro diventa tra virgolette facile dirigerla viste due squadre che si sono affrontate lealmente. Non hanno mai creato problemi veri, lui è stato bravo ad interpretarla”.

Il contatto Darmian-Chiesa è stato al centro delle discussioni tra tifosi, esperti e addetti ai lavori, con pareri contrastanti sulla correttezza della decisione arbitrale. Rocchi ha sottolineato l’importanza di utilizzare la tecnologia VAR per supportare gli arbitri nelle decisioni cruciali, evidenziando al contempo la necessità di mantenere una certa flessibilità nell’interpretazione delle azioni di gioco.

Foto: sito ufficiale AIA