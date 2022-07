Rocchi: “Bisogna insistere su arbitri giovani, nella prima stagione ho commesso errori”

Gianluca Rocchi è stato confermato come designatore CAN A sarà dunque ancora lui il designatore per le gare di A e di B. A margine dell’evento organizzato dall’AIA per la presentazione della nuova stagione, queste sono state le parole di Rocchi. “Bisogna insistere sui giovani arbitri, se ci metteranno del loro potremo avere dei rappresentanti a livello internazionale. Nella mia prima stagione da designatore ho commesso errori che spero di non rifare se mi verrà concessa un’altra opportunità. E’ stata comunque un’esperienza bellissima, ho apprezzato che i vecchi arbitri abbiano trascinato i nuovi”.

Foto: Sito AIA