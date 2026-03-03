Rocchi a Open VAR: “Juventus-Roma è un esempio, oltre alla buona prestazione di Sozza, è stata una bella partita grazie all’atteggiamento delle squadre“

03/03/2026 | 19:46:19

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi è intervenuto ad Open Var per commentare l’operato degli arbitri nella ventisettesima di Serie A: “La coerenza è la base del nostro lavoro. Non sempre si riesce a mantenerla ma è l’obiettivo. In alcune partite senza interventi VAR il minutaggio effettivo si è alzato. Se il gioco è fluido, gli arbitri non fischiano e le partite sono più piacevoli“. Abbiamo toccato i 58 minuti, che è altissimo per il nostro campionato. Le partite non le decide l’arbitro sulla fluidità dei calciatori. Lo ribadisco. L’arbitro deve essere bravo a non influenzare. Esempio Juventus-Roma, che oltre alla buona prestazione di Sozza è stata una bella partita grazie all’atteggiamento delle squadre“.

Foto: sito AIA