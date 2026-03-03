Rocchi a Open Var: “Giusto introdurre nel protocollo la revisione per un secondo giallo. Ci lavoriamo”

03/03/2026 | 17:22:59

Gianluca Rocchi, presidente dell’AIA, è stato ospite del format di Dazn, Open VAR parlare degli episodio arbitrali e tornare sul protocollo su un secondo cartellino giallo.

Queste le sue parole: “Credo sia giusto. Il secondo giallo oggi di fatto decide una partita, specialmente se accade nei minuti iniziali. Le statistiche dicono che in dieci uomini si fatica a rimanere in partita e vincere. Un’altra buona novità riguarda il conteggio sulle riprese del gioco, strumento importante dato a disposizione degli arbitri”.

Foto: sito AIA