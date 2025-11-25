Rocchi a Open VAR: “Giusta la revisione del calcio di rigore su Vlahovic. Decisione corretta”

25/11/2025 | 16:10:55

Il designatore della Serie A, Gianluca Rocchi, ha parlato a Open VAR, format di Dazn, sugli episodi arbitrali.

Si parte sul calcio di rigore, prima assegnato e poi tolto alla Juventus, in casa della Fiorentina. Queste le sue parole: “È un episodio complesso, anche la mia prima impressione era che fosse rigore per la Juventus. Se si va ad analizzare correttamente come ha fatto il VAR, Vlahovic si libera con un colpo da campione ma trattiene per primo il difensore della Fiorentina. Doveri vede solo la parte finale dell’episodio, qui il VAR ha lavorato molto bene e la decisione è corretta. Mi piace sottolineare l’On Field Review per la tranquillità di Doveri davanti al monitor. Quello che fa Pablo Marì è falloso nella parte finale, che a livello sequenziale arriva dopo il fallo di Vlahovic. La sala VAR è legittimata a intervenire su tutto, noi arbitri ci siamo adattati al protocollo ma la nostra interpretazione e il nostro utilizzo sono cambiati negli anni. Una OFR in più è meglio di una in meno: se si dà calcio di rigore, deve esserlo al 100%. Mi preoccupa sentir dire ‘È meglio non fischiare niente’: noi non possiamo non prendere decisioni”.

Foto: sito AIA