Rocca (gov. Regione Lazio): “Scelta giusta del Prefetto. La Lega Serie A pianifichi meglio il calendario”

La prefettura di Roma ha deciso di spostare il derby della Capitale a lunedì 18 maggio alle 20:45. Adesso resta da capire cosa vorrà fare la Lega di Serie A che deve garantire la contemporaneità delle sfide valide per la lotta Champions. Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan, Como-Parma e Pisa-Napoli per il momento restano calendarizzata alle 12:30 di domenica 17 maggio. La Lega Calcio ha annunciato ricorso al TAR contro la decisione della prefettura di Roma di far giocare il derby lunedì alle 20:45. In merito al caos che si è creato intorno alle sfide valide per la lotta Champions si è espresso il governatore del Lazio, Francesco Rocca: “Sono molto contento della decisione della Prefettura di posticipare il derby Roma-Lazio, previsto per domenica 17 maggio in concomitanza con la finale maschile degli internazionali del tennis, a lunedì 18, alle 20.45. Ringrazio il prefetto Giannini per aver prontamente corretto questa superficiale presa di posizione della Lega Calcio che mi auguro in futuro sappia pianificare meglio il proprio calendario” le sue parole all’Ansa.

Foto: sito Roma