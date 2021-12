Roca sul suo futuro: “Lasciare ora il Bayern sarebbe un grande errore. Sto vivendo il mio momento migliore”

Marc Roca, centrocampista del Bayern Monaco, ha parlato del proprio futuro alla BILD: “Andarmene adesso sarebbe un grande errore. Si può dire che sto vivendo il mio momento migliore da quando sono arrivato al Bayern, sia sul piano fisico che mentale. Sono stato fuori per due mesi a causa di un infortunio alla caviglia e dopo è stato difficile per me trovare spazio in campo. Nonostante questi problemi la mia valutazione della mia esperienza al Bayern è e rimane positiva”.

FOTO: Instagram Roca