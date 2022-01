Roca: “La Bundsliga è diversa dalla Liga, in Germania c’è più intensità. Mi trovo bene con Nagelsmann”

I centrocampista del Bayern Monaco Marc Roca ha fatto un bilancio della sua esperienza bavarese parlando ai microfoni di Marca: “È molto positivo, a livello personale e professionale. Sono arrivato in un Bayern che aveva appena vinto il triplete, con un undici molto consolidato, e mi hanno fatto sentire fin dall’inizio che era uno in più. A poco a poco mi hanno dato i minuti, e l’anno scorso ho giocato 11 partite in totale. Quest’anno abbiamo un nuovo allenatore e nuove speranze, ma nel precampionato ho avuto un infortunio alla caviglia che mi ha separato dalla squadra per due mesi”. Sugli allenatori: “Abbiamo fatto una stagione con Flick, ma con Nagelsmann mi trovo molto bene, è un allenatore che legge molto bene la partita. Nello stesso gioco, apporta diverse modifiche che ci aiutano a risolvere i problemi. Facciamo un gioco simile a Flick, ma mi sento più a mio agio nella struttura di Nagelsmann. Abbiamo più controllo del gioco per evitare contraccolpi”.

FOTO. Instagram Roca