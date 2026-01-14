Robinio Vaz: “Ho qualcosa da dimostrare. Gasperini? So che è un allenatore offensivo”

Robinio Vaz si è presentato ai canali ufficiali della Roma: “Per me è un onore essere qui. Volevo ringraziare il club per questo invito. Fin dalle mie prime ore, mi hanno invitato ad andare a vedere la partita contro il Torino. Penso che sia stata una partita molto molto bella. Penso che sia un momento di crescita e di avere delle cose da dimostrare qui. Il calcio è una passione, è un mestiere, perché da giovane ho sempre avuto voglia di giocare a calcio. E penso che sia più di un mestiere, non ho altre parole. Conosco la Roma, so che hanno lo stadio più grande d’Italia e che hanno 9 Coppe Italia. Gasperini? Negli ultimi anni ho visto che è un allenatore molto molto offensivo. E penso che io sono un attaccante e sono contento di far parte della sua squadra e del progetto del club. Sono molto molto contento di essere qui. Volevo ringraziare il club e la famiglia Friedkin per avermi portato fin qui. Penso che i miei grandi punti di forza siano la velocità, il gioco aereo e la finalizzazione”.

