Robinho: “Dimostrerò la mia innocenza. Volevo solo aiutare il Santos”

E’ di pochi minuti fa l’annuncio del Santos di aver sospeso il contratto di Robinho. Il brasiliano sui social ha fatto sentire la sua voce, commentando l’accaduto: “Il mio obiettivo era quello di aiutare il Santos. Mi dà fastidio non poterlo fare, ma è meglio che in questo momento mi concentri sui miei affari personali. Dimostrerò la mia innocenza per i tifosi del Santos e le persone a cui piaccio”.

Fonte Foto: Twitter Robinho