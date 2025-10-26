Robertson sgrida il Liverpool: “I tifosi spendono un sacco di soldi per venire a sostenerci, dobbiamo impegnarci di più”

26/10/2025 | 13:00:16

Andy Robertson ha parlato ai canali ufficiali del Liverpool, commentando la crisi dei Reds: “Quando giochi in questa squadra di calcio, la gente pretende risultati. I tifosi viaggiano avanti e indietro, e vi garantisco che molti di loro, in trasferta, erano anche a Francoforte. Spendono un sacco di soldi per venirci a sostenere. Per uscire da questo momento l’unico modo è impegnarsi ancora di più”.

Foto: Instagram Robertson