Robertson: “Rinnovo? Sono tranquillo riguardo a tutta la situazione. Ora cerco solo di concentrarmi sul calcio”

11/11/2025 | 17:30:31

Il terzino del Liverpool, Andrew Robertson, ha parlato del suo futuro e del suo contratto con il club. Queste le sue parole dal ritiro con la Nazionale scozzese:

“Qualunque cosa accada, accadrà a porte chiuse e sono tranquillo riguardo a tutta la situazione. Se è il mio ultimo anno, allora è il mio ultimo anno. Se non lo è, allora pazienza. Ma penso ovviamente di aver avuto un’estate un po’ stressante in termini di decisioni e cose del genere. Mi sono detto di provare a godermi i prossimi mesi, e poi ovviamente la situazione inizierà probabilmente a prendere il sopravvento sulla mia vita. Non ho dubbi. È quello che succede quando si affrontano gli ultimi sei mesi. Ora cerco solo di concentrarmi sul calcio. Sono felice di essere tornato in campo, felice di aver ripreso a giocare le ultime partite. È importante e vediamo cosa succede. Ma sono tranquillo e il club è stato fantastico per me”.

Foto: Instagram Robertson