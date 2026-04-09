Robertson: “Potevo andarmene prima, ma il Liverpool è tutto per me”

09/04/2026 | 21:00:56

Andy Robertson ha parlato ai canali ufficiali del Liverpool dopo l’addio al club inglese: “Non è mai facile lasciare un club come il Liverpool, è stato una parte importante della mia vita e della mia famiglia negli ultimi nove anni. Ma per me, i giocatori vanno avanti, altre persone vanno avanti: la cosa che rimane la stessa è il club e ovviamente i tifosi. Ho passato nove anni fantastici qui. Senti, penso che sia ben documentato, specialmente nell’ultimo anno circa, ho avuto opportunità di andarmene e non l’ho colta a causa di quanto sia difficile lasciare questo club. E non lo cambierei per niente al mondo. Questo club significa tutto per me. I tifosi sono tutto per me. Le persone legate al club sono tutto per me. E penso di doverlo ancora a loro che fino al mio ultimo giorno darò tutto per questa squadra di calcio, cosa che ho fatto negli ultimi nove anni e ne sono molto orgoglioso”.

foto sito liverpool