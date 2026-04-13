Robertson: “L’addio al Liverpool? Abbiamo deciso insieme, voglio giocare con regolarità”

13/04/2026 | 11:30:06

Robertson torna a parlare della decisione di dire addio al Liverpool dopo nove anni, intervistato da The Athletic, l’esterno mancino ha spiegato le ragioni che lo hanno portato a prendere la decisione di dire addio al club inglese: “È un accordo reciproco, voglio giocare con più regolarità. È un sollievo, non devo più mentire sul mio futuro. Ho ancora le capacità per giocare, l’ho dimostrato in questa stagione “.

foto sito liverpool