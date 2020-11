Robertson ko: allarme rosso in difesa per il Liverpool

Allarme difesa per il Liverpool. I Reds hanno visto fermarsi anche Andy Robertson che si fatto male al tendine del ginocchio e le sue condizioni dovranno essere valutate nei prossimi giorni.Un infortunio che, anche in vista della sfida di Champions con l’Atalanta, preoccupa e non poco Jurgen Klopp che deve fare già a meno di Alexander Arnold, van Dijk e Fabinho.

Foto: AS