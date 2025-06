Robertson: “Il mio futuro? Se ne stanno dicendo tante, ora voglio fare il padre”

15/06/2025 | 16:05:19

Intervistato da Sky Sports UK, il terzino del Liverpool Robertson ha parlato così del suo futuro: “Conosco la mia situazione, so che mi resta solo un anno di contratto. Se ne parla tanto, si dicono molte cose, ma la mia unica priorità ora è fare il papà per le prossime settimane e godermi il tempo con i miei figli. Poi cercherò di tornare nella miglior forma possibile per il pre-campionato, e vedremo cosa ci riserverà il futuro quando arriverà il momento di prendere decisioni”.

Foto: Instagram Robertson