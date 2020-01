Robertson: “Il 2019 è stato un anno indimenticabile per il Liverpool. Lavoriamo per rendere incredibile anche il 2020”

Il capitano del Liverpool, Andy Robertson, ha rilasciato una lunga intervista ai canali ufficiali del club nella quale ha anche fatto un bilancio dell’anno appena finito, proiettandosi poi agli obiettivi futuri: “È stato un 2019 incredibile. Ogni tifoso del Liverpool si ricorderà questo anno per molto tempo e rimarrà per tutti sempre speciale. Ho firmato un nuovo contratto per impegnare il mio futuro qui, una cosa importante per me e molto emozionante. Mettere le mani sul trofeo della Champions League è stato fantastico. Le celebrazioni e i festeggiamenti successivi sono qualcosa che non dimenticheremo mai. Il 2019 è stato un anno di grande successo per il Liverpool e per tutti noi. Speriamo che il 2020 abbia lo stesso in serbo“.

Foto: AS