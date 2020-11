Robertson e la sua Scozia: “Eravamo in credito con la fortuna, meglio noi nei 90 minuti”

Il terzino del Liverpool Andy Robertson ha commentato così la storica qualificazione agli Europei della sua Scozia, 25 anni dopo l’ultima volta, vincendo ai rigori contro la Serbia:

“Per 90 minuti è stata una delle più belle prestazioni in trasferta da quando gioco per la Scozia. E lo abbiamo fatto nella partita più importante, nella più difficile dove vieni raggiunto all’89’ e pensi che sia un’altra serata sfortunata. Ma abbiamo mostrato carattere, abbiamo affrontato le negatività e alla fine l’abbiamo spuntata ai rigori. Eravamo in credito con la fortuna, perché nei 90 minuti eravamo stati migliori”.

Foto: AS