Andrew Robertson, capitano del Liverpool campione d’Inghilterra, in conferenza stampa ha commentato un possibile arrivo di Lionel Messi in Premier League. Queste le sue parole: “Spero che Messi resti al Barcellona e non venga in Premier, il Liverpool ha già detto che non lo comprerà. In carriera l’ho affrontato due volte, sono state le due gare più difficili. Da egoista, spero resti a Barcellona.”

Foto: AS