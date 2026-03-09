Robertson: “C’era un interesse del Tottenham, ma resterò al Liverpool fino a quando ci sarà bisogno di me”

09/03/2026 | 17:00:27

Footmercato ha riportato alcune dichiarazioni di Andrew Robertson riguardo suo futuro, chiarendo anche le voci sull’interesse del Tottenham: “C’era ovviamente interesse, ci sono state discussioni con entrambi i club. Ma la decisione è stata che volevo rimanere. Non ho mai smesso di impegnarmi. Sono impegnato con il Liverpool da otto anni e mezzo o nove e rimarrò tale finché non ci sarà più bisogno di me. Questo club mi ha dato tutto e io ho dato tutto a questo club. Quando verrà presa una decisione sul mio futuro, ve la comunicheremo”.

Foto: Instagram Robertson

