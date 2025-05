ROBERTO SCAGLIONE, 15 ANNI E 132 GIORNI PER LA PRIMA CHIAMATA DI VIEIRA

19/05/2025 | 15:00:22

“Ha 15 anni, si è allenato con noi e ha una qualità tecnica impressionante: era difficile farlo entrare, perché era una partita molto fisica. Deve continuare a crescere, ma il futuro è suo”, così Patrick Vieira al termine della sfida contro l’Atalanta per spiegare la convocazione di Roberto Scaglione.

Una chiamata che vale anche il record del più giovane convocato nella storia della Serie A fino a questo momento. Nato nel gennaio 2010, Scaglione inizia a giocare prestissimo a calcio all’età di 4 anni nell’Andora società del suo paese. Gli scout di tutta la Liguria e del Piemonte lo notano subito, ma a 10 anni arriva la chiamata del Genoa che lui accetta subito. Da 4 anni la sfida più aperta è con la Juventus, con le società spesso accoppiate negli stessi gironi e in competizione per il vertice della classifica al punto che proprio il successo sui bianconeri dell’anno scorso gli è rimasto impresso fra i ricordi più belli.

Trovasse l’esordio nell’ultima sfida di campionato contro il Bologna, potrebbe centrare un record storico per sé, per il Genoa e per tutto il calcio italiano. Esordendo in prima squadra supererebbe niente meno che Francesco Camarda come calciatore più giovane di sempre ad esordire in Serie A. L’attaccante del Milan, infatti, ha trovato la prima apparizione a 15 anni e 260 giorni.

Foto: Instagram Scaglione