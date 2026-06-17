Roberto Martinez: “Futuro? Il mio contratto scade dopo i Mondiali, non credo sia una novità”

17/06/2026 | 10:56:22

Il CT della Nazionale portoghese Roberto Martinez, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di questa sera contro la Repubblica Democratica del Congo. Queste le sue parole:

“Il mio futuro? Ne abbiamo già parlato molto in Portogallo . Qui potrebbe essere diverso, ma in Portogallo ne abbiamo già parlato a lungo. L’obiettivo è continuare il lavoro svolto negli ultimi tre anni e mezzo. Quando sono arrivato in Portogallo, l’obiettivo era cercare di vincere tutto ogni giorno, ma l’obiettivo principale era prepararsi per i Mondiali. Siamo già qui, 40 partite dopo, dopo aver vinto la Nations League . L’obiettivo è lo stesso. Il mio contratto scade dopo i Mondiali, non credo sia una novità. È un dato di fatto. È un dato di fatto, non è una novità”.

Foto: X Portogallo