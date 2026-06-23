Roberto Martinez: “Felice per Ronaldo, si merita questo record. Ora piedi per terra”

23/06/2026 | 23:17:39

Il CT della Nazionale del Portogallo, Roberto Martinez, ha parlato ai canali della FIFA, dopo il 5-o contro l’Uzbekistan.

Le sue parole: “Quello che abbiamo fatto molto bene è stato gestire le emozioni dopo aver segnato il primo gol. Nella prima partita, fino al primo gol, avevamo una buona intensità, una buona disciplina nelle nostre posizioni. Dico che nella prima partita la squadra è partita molto bene e, dopo il primo gol, abbiamo perso disciplina, emozioni, al debutto mondiale. Oggi abbiamo usato molto bene questa cosa, abbiamo iniziato la partita molto bene, ma poi siamo riusciti a mantenere le nostre posizioni, il nostro piano di gioco, e la partita è stata totalmente diversa.”

Controllo emotivo dopo il primo gol: “Non è solo un aspetto, ma la prima partita è stata molto, molto emozionante. C’è molto desiderio di usare la responsabilità che abbiamo con buone prestazioni, di usare la nostra qualità, di usare la nostra disciplina, e dopo il gol la perdiamo. I 25 minuti dell’intervallo non sono stati al nostro livello ed è stato molto difficile riprendersi e dare vita all’avversario. Oggi siamo stati molto costanti dal primo minuto alla fine, contro un avversario molto ben strutturato in difesa, con idee molto chiare, ma siamo riusciti, con cinque sostituzioni, a continuare sempre con una disciplina tattica importante, e questo aiuta molto.”

La rota permette una candidatura al titolo? “Non credo, perché ora il gruppo è molto, molto forte, molto unito, e penso che negli ultimi tre, quattro giorni abbiamo imparato molto a chiudere il rumore esterno e a concentrarci su ciò che possiamo fare. Ciò che è certo è che abbiamo un’ottima competitività per le posizioni. Oggi sono un po’ triste perché ci sono giocatori che non sono ancora stati in campo e hanno tutto ciò che può aiutare la nazionale. Ora dobbiamo recuperare bene e concentrarci sulla Colombia, ma il rumore esterno è quello che apprezziamo molto, cioè la forza e l’unità nei momenti difficili.”

Cristiano Ronaldo segna in sei Coppe del Mondo: “Se lo merita, se lo merita perché è un esempio. L’impegno che ha nella nazionale l’ho già affrontato in molte situazioni. È spesso un esempio, è capitano, e oggi merita i due gol. Ma, oltre a questo, penso che meriti di creare occasioni, è molto disciplinato nelle sue posizioni, ha una responsabilità molto forte nello spogliatoio e aiuta molto in ciò che vogliamo.”

Foto: X Portogallo