Roberto Martínez esalta Cristiano Ronaldo: “È al livello di Messi, Maradona e Cruyff”

25/11/2026 | 09:55:51

Roberto Martínez torna a parlare di Cristiano Ronaldo e lo fa con parole importanti. L’ex commissario tecnico del Portogallo, nelle sue prime dichiarazioni pubbliche dopo l’addio alla Nazionale da parte del fuoriclasse portoghese, ha voluto rendere omaggio al suo ex capitano, inserendolo tra i più grandi della storia del calcio. Un paragone prestigioso, che comprende Lionel Messi, Diego Maradona e Johan Cruyff. Intervenuto ai microfoni di Prime Video UK, prima della sfida di Champions League tra Arsenal e Borussia Dortmund, Martínez ha spiegato: “Negli ultimi giorni ci sono state tante opinioni soggettive su quello che è oggi il giocatore. Ciò che non è soggettivo sono le statistiche e il modo in cui ha segnato la storia del calcio. Parliamo di un giocatore al livello di Lionel Messi, Maradona e Johan Cruyff: questi sono i numeri di un calciatore come Cristiano”. L’allenatore spagnolo ha poi ricordato la propria esperienza sulla panchina portoghese e il privilegio di aver lavorato con Ronaldo per 37 partite. Un periodo nel quale l’attaccante ha realizzato 28 gol: “Per me è stata una gioia lavorare con lui. Cristiano è probabilmente una delle figure più iconiche della storia del calcio. Non credo che rivedremo in Portogallo un giocatore della sua dimensione”. Martínez ha inoltre sottolineato quanto il contributo di CR7 sia stato determinante per la crescita della Nazionale portoghese. “Da quando Cristiano è arrivato, il Portogallo non ha mai mancato una grande competizione. Ci sono soltanto quattro Nazionali in Europa che sono riuscite a ottenere questo risultato: Francia, Germania, Spagna e Portogallo. Tutto questo è dovuto a ciò che ha portato Cristiano, al suo professionismo e alla sua motivazione”. Infine, l’ex commissario tecnico ha voluto evidenziare soprattutto la mentalità del campione portoghese, un aspetto che lo ha sempre contraddistinto: “La sua motivazione non è mai stata vincere il Pallone d’Oro, ma diventare un giocatore migliore il giorno successivo. Il suo impegno nei confronti del calcio è ineguagliabile”. Parole che rappresentano un riconoscimento importante per Ronaldo, protagonista di una carriera destinata a rimanere nella storia.

foto: x Belgio