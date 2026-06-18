Roberto Martinez difende Ronaldo: “Non ha senso lasciare in panchina il miglior marcatore del mondo”

18/06/2026 | 14:36:31

Il commissario tecnico della Nazionale portoghese Roberto Martinez, ha difeso la scelta di tenere in campo Cristiano Ronaldo nel match contro la Repubblica Democratica del Congo terminato 1-1. Queste le sue parole:

“In una partita come quella, in cui abbiamo faticato a penetrare in area di rigore, la Repubblica Democratica del Congo ha giocato con una difesa a cinque, a volte anche a sei, e ha riempito il campo di molti giocatori. È in situazioni come queste che le qualità di Cristiano Ronaldo fanno la differenza. Non ha senso lasciare in panchina il miglior marcatore del mondo in una partita in cui abbiamo bisogno di gol. In queste situazioni l’esperienza di Cristiano dentro l’area è fondamentale, così come la sua capacità di attirare i difensori e liberare spazi per i compagni. Ogni giocatore ha un ruolo specifico e il suo è decisivo quando si tratta di fare gol. Quando cerchi la rete, Cristiano deve essere in campo”.

Foto: Instagram Portogallo